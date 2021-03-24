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Байден про запуск ракет у КНДР: нічого не змінилось

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 березня 2021 09:02
Байден про запуск ракет у КНДР: нічого не змінилось Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден відреагував на запуск ракет у Північній Кореї. За його словами, від цього "нічого не змінилось".

Про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що мало, що змінилося щодо уряду в Пхеньяні.

"Ми дізналися, що нічого особливо не змінилося", - сказав Байден журналістам, відповідаючи на питання про випробування ракет.

Видання The Washington Post писало, що КНДР минулої неділі провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР в неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї, оскільки зазвичай Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося у матеріалі видання.

Нагадаємо, Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" Північної Кореї.

Раніше Байден заявляв, що в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином.

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