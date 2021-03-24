Байден про запуск ракет у КНДР: нічого не змінилось
Президент США Джо Байден відреагував на запуск ракет у Північній Кореї. За його словами, від цього "нічого не змінилось".
Про це повідомляє Reuters.
Байден зазначив, що мало, що змінилося щодо уряду в Пхеньяні.
"Ми дізналися, що нічого особливо не змінилося", - сказав Байден журналістам, відповідаючи на питання про випробування ракет.
Видання The Washington Post писало, що КНДР минулої неділі провела тестовий пуск двох крилатих ракет.
КНДР в неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї, оскільки зазвичай Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося у матеріалі видання.
Нагадаємо, Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" Північної Кореї.
Раніше Байден заявляв, що в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином.