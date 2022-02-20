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Байден збере засідання ради нацбезпеки щодо України

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Вашингтон, Неділя 20 лютого 2022 01:55
Байден збере засідання ради нацбезпеки щодо України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, збере засідання ради національної безпеки Білого дому. На ній обговорять російську ескалацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

"Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент", - заявила Псакі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися.

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