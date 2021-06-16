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Байден провів зустріч з керівництвом Швейцарії перед самітом з Путіним

Автор: Артур Родивилов

Президент Сполучених Штатів Джо Байден перед самітом з президентом Росії Володимиром Путіним зустрівся з керівництвом Швейцарії. Він подякував за підготовку зустрічі з російським лідером.

Про це повідомляє сайт Білого Дому.

Відзначається, що Байден зустрівся з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ Іньяціо Кассісом.

Президент подякував президенту Пармелену за організацію саміту США-Росія і віддав належне ролі Швейцарії, яка надає нейтральну територію для дипломатії і переговорів.

Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться о 14:00 за Києвом на віллі Ла Гранж в Женеві. В ході саміту сторони обговорять стратегічну стабільність, коронавірус, Україну і ядерну угоду з Іраном, повідомляв помічник російського президента Юрій Ушаков

Детальніше про те, що говорили президенти про цю зустріч читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф Байден