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Байден проведет закрытую встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине, - Кирби

США, Четверг 18 января 2024 01:59
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Байден проведет закрытую встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине, - Кирби Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден проведет конфиденциальную встречу с лидерами Конгресса, чтобы объяснить им неотложную потребность Украины в дальнейшей помощи.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Представитель Белого дома отметил, что для президента Байдена, а также команды по вопросам нацбезопасности эта встреча, которая состоится за закрытыми дверями, станет возможностью убедиться в том, что законодатели в полной мере понимают неотложную потребность в том, чтобы Украине продолжала поступать помощь.

Следует отметить, что по данным СМИ, на этой встрече будут присутствовать:

  • лидер большинства в Сенате Чак Шумер;
  • лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;
  • спикер Палаты представителей Майк Джонсон;
  • лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

16 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит помощь от Европы и Соединенных Штатов Америки, решение будет принято в течение недель.

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