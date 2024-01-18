Байден проведет закрытую встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине, - Кирби
Президент США Джо Байден проведет конфиденциальную встречу с лидерами Конгресса, чтобы объяснить им неотложную потребность Украины в дальнейшей помощи.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
Представитель Белого дома отметил, что для президента Байдена, а также команды по вопросам нацбезопасности эта встреча, которая состоится за закрытыми дверями, станет возможностью убедиться в том, что законодатели в полной мере понимают неотложную потребность в том, чтобы Украине продолжала поступать помощь.
Следует отметить, что по данным СМИ, на этой встрече будут присутствовать:
- лидер большинства в Сенате Чак Шумер;
- лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;
- спикер Палаты представителей Майк Джонсон;
- лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Помощь Украине от США
Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.
Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.
Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.
16 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит помощь от Европы и Соединенных Штатов Америки, решение будет принято в течение недель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.