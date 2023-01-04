Байден отреагировал на проблемы с избранием спикера Палаты представителей США

Как сообщает ABC News, Байден заявил в среду, 4 января, перед поездкой в Кентукки, что такие действия республиканцев в Палате представителей США блокируют ее законодательную работу и выглядят не слишком хорошо для страны.

"Надеюсь, что они возьмут себя в руки, потому что остальной мир смотрит на это", - сказал президент.

Байден отказался сказать, есть ли у него какой-либо кандидат на должность спикера, добавив, что "понятия не имеет", кто будет избран.

"Это не моя проблема. Я только считаю, что действительно стыдно, что это длится так долго", - заметил Байден.

Издание напоминает, что спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность. Кроме того, спикер играет важную роль в формировании повестки дня Палаты, в частности утверждает финансовую помощь.