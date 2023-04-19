RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден продлил распоряжение о блокировании российских судов в портах США

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки 21 апреля 2022 года запретили российским кораблям заходить в американские порты.

Напомним, Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден