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Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за зброєю

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США, Четвер 27 травня 2021 02:56
Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за зброєю Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за вогнепальною зброєю. Це сталося після стрілянини на залізничній станції в Каліфорнії, в результаті якої загинули люди.

Про це повідомляє NBC News.

За словами американського лідера, в США продажі вогнепальної зброї встановили рекорди. Це призвело до того, що за останній рік злочини із застосуванням зброї різко збільшилися.

Байден зазначив, що йому знову довелося наказати приспустити прапор після стрілянини на залізничній станції в Каліфорнії. Але ж зовсім недавно він давав такі ж доручення після стрільби й масових розстрілів в Атланті, в продуктовому магазині в Боулдері (штат Колорадо), в будинку в Рок-Хілл (Південна Кароліна), і на підприємстві FedEx в Індіані та інших трагедій.

"Досить", - підкреслив Байден.

Він закликав Конгрес покласти край насильству в США. А це можна зробити за допомогою контролю за вогнепальною зброєю.

"Ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, в тому числі переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії вогнепального насильства в Америці. Кожне життя, відняте кулею, пронизує душу нашої нації. Ми можемо і повинні зробити більше", - заявив Байден.

Він також висловив співчуття родичам убитих у Каліфорнії.

Як відомо, в Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті 8 осіб і стрілець були вбиті.

Раніше повідомлялося, що у США в Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину в автобусі з людьми. В результаті загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення.

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