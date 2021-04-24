Байден визнав геноцид вірмен: офіційна заява

Він заявив, що, починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад в Константинополі османською владою, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть в кампанії винищення.

"Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і знову зобов'язуємося запобігти повторенню подібних злочинів... Ми вшановуємо жертв Медс Егерн", - заявив Байден.

За його словами, американський народ шанує всіх вірмен, які загинули в результаті геноциду, що почався 106 років тому.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини.