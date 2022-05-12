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США врятують світ від голоду, який несе війна Росії, - Байден

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Вашингтон, Четвер 12 травня 2022 05:24
США врятують світ від голоду, який несе війна Росії, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Джо Байден пояснює підвищення ціни в США і глобальну нестачу продовольства вторгненням Росії в Україну. Він вважає, що американські фермери компенсують дефіцит сільгосппродукції у світі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

При цьому він похвалив американських фермерів за те, що вони стали "житницею демократії в умовах війни".

"Америка бореться на двох фронтах. Будинки це інфляція і зростання цін. За кордоном-це допомогти українцям у захисті нашої демократії і годувати тих, хто залишився голодним по всьому світу через звірства Росії. Американські фермери розуміють, що путінська війна заблокувала найважливіші джерела продовольства", -.заявив він.

Байден підкреслив, що через війну мільйони тонн українського зерна не йдуть на експорт.

"Якщо ці тонни не потраплять на ринок, дуже багато в Африці помруть від голоду, тому що це єдиний постачальник для ряду африканських країн", - сказав він.

Він додав, що США повинні продовжувати інвестувати в американських фермерів. А також розповів про заходи, спрямовані на нарощування внутрішнього виробництва продовольства, зниження цін на продукти і зростання поставок в країни, що відчувають дефіцит в результаті війни.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду, що насувається в світі.

Також ми писали, що Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни.

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