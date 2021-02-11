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Байден провів перші переговори з Сі Цзіньпіном: що обговорювали

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 06:48
Байден провів перші переговори з Сі Цзіньпіном: що обговорювали Фото: Джо Байден (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У ході бесіди Байден назвав одним зі своїх пріоритетів вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон.

Про це повідомили в Білому домі.

Президент США також підтвердив свої пріоритети захисту безпеки, процвітання, здоров'я і способу життя американського народу.

Він підкреслив свою стурбованість з приводу примусової і несправедливої економічної практики Пекіна, репресій в Гонконзі, порушень прав людини в Сіньцзяні і все більш агресивних дій в регіоні, в тому числі щодо Тайваню.

Два лідери також обмінялися думками щодо протидії пандемії COVID-19 і про спільні проблеми глобальної безпеки в області охорони здоров'я, зміни клімату та запобігання розповсюдження зброї.

"Президент Байден прихильний справі практичних, орієнтованих на результат зобов'язань, коли це просуває інтереси американського народу і наших союзників", - йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, Байден оголосив у середу про формування спеціальної робочої групи у складі Міністерства оборони, яка повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо погроз з боку Китаю.

Раніше Байден розкритикував дії Пекіна, назвавши його "самим серйозним конкурентом".

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