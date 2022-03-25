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Байден прибув до польського міста неподалік від кордону з Україною

Фото: президент США Джо Байден на базі в Жешуві (twitter.com/Jordanfabian)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Він знаходиться в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що літак Байдена приземлився в аеропорту під Жешувом. Його мав зустрічати польський президент Анджей Дуда, але той запізнився, оскільки його літак по дорозі здійснив аварійну посадку.

Також повідомляється, що візит Байдена триватиме два дні, сьогодні він зустрівся з американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка дислокується в Жешуві.

"Ви - найбільша бойова сила в історії світу. Це не гіпербола, ви найкраща бойова сила у світовій історії", - звернувся він до солдатів під час обіду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден у Польщі зустрінеться з українськими біженцями, а завтра перед відльотом виступить зі "значною промовою" щодо війни Росії проти України.

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Джозеф БайденПольша