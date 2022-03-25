UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден прибыл в польский город неподалеку от границы с Украиной

Фото: президент США Джо Байден на базе в Жешуве (twitter.com/Jordanfabian)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в польский город Жешув. Он находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что самолет Байдена приземлился в аэропорту под Жешувом. Его должен был встречать польский президент Анджей Дуда, но тот опоздал, поскольку его самолет по пути совершил аварийную посадку.

Также сообщается, что визит Байдена продлится два дня, сегодня он встретился с американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Жешуве.

"Вы - величайшая боевая сила в истории мира. Это не гипербола, вы лучшая боевая сила в мировой истории", - обратился он к солдатам во время обеда.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден в Польше встретится с украинскими беженцами, а завтра перед отлетом выступит со "значительной речью" в отношении войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденПольша