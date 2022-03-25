Байден прибыл в польский город неподалеку от границы с Украиной

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в польский город Жешув. Он находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Сообщается, что самолет Байдена приземлился в аэропорту под Жешувом. Его должен был встречать польский президент Анджей Дуда, но тот опоздал, поскольку его самолет по пути совершил аварийную посадку.

Также сообщается, что визит Байдена продлится два дня, сегодня он встретился с американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Жешуве.

"Вы - величайшая боевая сила в истории мира. Это не гипербола, вы лучшая боевая сила в мировой истории", - обратился он к солдатам во время обеда.