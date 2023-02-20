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Байден прибыл в польский Перемышль

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден после посещения Киева прибыл в польский Перемышль. После этого он на самолете отправит в Варшаву и там встретится с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Встреча Байдена и Дуды состоится во вторник, 21 февраля. Это уже второй визит американского президента в Польшу. Он также связан с вторжением России в Украину.

Предварительно у Байдена и Дуды запланирована встреча тет-а-тет, а после состоится пресс-конференция.

Кроме того, в среду, 22 февраля, состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки, то есть стран восточного фланга НАТО.

Напомним, США и Россия контактировали перед поездкой Байдена в Украину во избежание прямого конфликта между ядерными государствами.

Также советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев является четким сигналом американской приверженности поддержке Украины.

При этом визит Байдена в Киев держали в секрете сутки.

Все подробности исторического визита президента США в Киев читайте в материале РБК-Украина.

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Джозеф БайденАнджей Дуда