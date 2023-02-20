Байден прибыл в польский Перемышль

Встреча Байдена и Дуды состоится во вторник, 21 февраля. Это уже второй визит американского президента в Польшу. Он также связан с вторжением России в Украину.

Предварительно у Байдена и Дуды запланирована встреча тет-а-тет, а после состоится пресс-конференция.

Кроме того, в среду, 22 февраля, состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки, то есть стран восточного фланга НАТО.