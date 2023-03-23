Канада продлила программу CUAET для украинцев: новые даты помощи

Канада продлила действие программы CUAET для украинцев – разрешение на экстренные поездки. Конечный срок подачи заявлений на визу продлили с 31 марта по 15 июля 2023 года.

Что нужно знать украинцам о новых датах доступа к помощи, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт правительства Канады.

22 марта 2023 года министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер объявил, что правительство Канады продлит Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET).

Согласно решению, для украинцев, которые отправятся в Канаду по этой программе, будут действовать следующие сроки:

до 15 июля 2023 года украинцы и члены их семей смогут бесплатно подавать документы на получение визы CUAET;

31 марта 2024 года – конечная дата въезда в Канаду с визой CUAET;

до 31 марта 2024 года те, кто уже находится в Канаде с визой CUAET, смогут бесплатно продлить или скорректировать свой временный статус;

до 31 марта 2025 года останутся доступными для всех украинцев и членов их семей услуги по поселению, которые обычно предоставляются для постоянных жителей Канады.

Также останется доступ к экстренному жилью по прибытии на срок до 2 недель. Украинцам продолжат оказывать единовременную финансовую поддержку – 3000 канадских долларов взрослым и 1500 канадских долларов несовершеннолетним.

Фото: Прибытие украинцев в Канаду (gettyimages.com)

CUAET предоставляет украинцам и ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временные резиденты на срок до 3 лет. Они имеют право на бесплатное разрешение на работу или обучение, что позволяет им устроиться на работу почти к любому канадскому работодателю или зарегистрироваться в образовательной программе в Канаде.

Напомним, мы писали, что еще две страны ЕС продлили временную защиту украинцам.

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