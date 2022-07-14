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Байден та прем'єр Ізраїлю підписали "Єрусалимську декларацію". Згадали і Україну

Фото: президент США Джо Байден та прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід (Government press office of Israel/ Kobi Gideon)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден і прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід підписали так звану "Єрусалимську декларацію". У ній лідери згадали війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст декларації.

У документі наголошується, що США підтверджують прихильність безпеці Ізраїлю, зміцненню його військового потенціалу для стримування ворогів і захисту від будь-якої загрози.

Основна увага в декларації приділена загрозі з боку Ірану. Країни зобов'язуються не допустити появи ядерної зброї у Тегерана і "використовувати всі елементи національної могутності" для стримування іранської агресії.

Також в документі згадується вторгнення Росії в Україну.

"США та Ізраїль підкреслюють свою заклопотаність у зв'язку з триваючими нападами на Україну і свою відданість суверенітету і територіальній цілісності України, а також усвідомлюють важливість надання Україні гуманітарної допомоги", - йдеться в тексті декларації.

При цьому наголошується, що США та Ізраїль мають намір разом боротися з будь-якими спробами бойкоту Ізраїлю і спроб позбавити єврейську державу права на самооборону.

Варто зауважити, що Байден вчора, 13 липня, прибув до Ізраїлю з офіційним візитом.

Підписи Байдена та Лапіда у "Єрусалимській декларації" (gov.il)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль і Сполучені Штати в середу оголосили про початок стратегічного партнерства в області передових технологій. Перша зустріч делегацій з цього питання пройде в найближчі місяці.

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