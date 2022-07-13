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Ізраїль і США оголосили про початок партнерства в області технологій

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Київ, Середа 13 липня 2022 15:43
Ізраїль і США оголосили про початок партнерства в області технологій Фото: Ізраїль і США оголосили про початок партнерства в області технологій (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Ізраїль і Сполучені Штати в середу оголосили про початок стратегічного партнерства в області передових технологій. Перша зустріч делегацій з цього питання пройде в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як випливає з спільної заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда і президента США Джо Байдена, стратегічний діалог з технологій буде йти під керівництвом радників з національної безпеки.

Очікується, що перша зустріч делегацій з цього питання відбудеться цієї осені. Сторони планують обговорити спільні ініціативи в галузі штучного інтелекту, квантових обчислень, боротьби зі зміною клімату та підвищення готовності до пандемії.

"Ми зобов'язуємося зміцнювати наші взаємні інноваційні екосистеми, поглиблювати двосторонню взаємодію, просувати і захищати критично важливі і нові технології відповідно до наших національних інтересів, демократичних принципів і прав людини і для вирішення геостратегічних завдань", - йдеться в спільній заяві лідерів двох країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден вперше на посаді президента США відправиться в турне країнами Близького Сходу. Поїздка американського президента триватиме з 13 по 16 липня. За даними західних ЗМІ, один з пунктів порядку - пошук радянських озброєнь для України.

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