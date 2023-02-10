Байден попросит Конгресс о крупнейшем в истории бюджете Пентагона

Должностные лица "очень близки" к согласованию окончательных итоговых цифр для Министерства обороны США, которые Белый дом включит в общий бюджетный запрос на 2024 финансовый год.

"Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году", - заявил финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд.

Хотя он отказался сообщить подробности предложения, поскольку оно все еще находится в стадии разработки, Маккорд заявил, что Пентагон будет инвестировать в боеприпасы для пополнения американских запасов и поддержки продолжающейся борьбы в Украине, где обе стороны расходуют тысячи снарядов в день.

В декабре законодатели выделили 858 миллиардов долларов на финансирование национальной обороны - на 45 миллиардов долларов больше, чем требовал Байден. Это включает 817 миллиардов долларов для Пентагона и еще миллиарды на разработку ядерного оружия через Министерство энергетики и другие программы национальной безопасности.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.

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