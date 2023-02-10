Байден попросить Конгрес про найбільший в історії бюджет Пентагону

Посадові особи "дуже близькі" до узгодження остаточних підсумкових цифр для Міністерства оборони США, які Білий дім включить до загального бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік.

"Я очікую, що це буде більше, ніж Конгрес надав минулого року", - заявив фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд.

Хоча він відмовився повідомити подробиці пропозиції, оскільки вона все ще перебуває на стадії розроблення, Маккорд заявив, що Пентагон інвестуватиме в боєприпаси для поповнення американських запасів і підтримки триваючої боротьби в Україні, де обидві сторони витрачають тисячі снарядів на день.

У грудні законодавці виділили 858 мільярдів доларів на фінансування національної оборони - на 45 мільярдів доларів більше, ніж вимагав Байден. Це включає 817 мільярдів доларів для Пентагону і ще мільярди на розробку ядерної зброї через Міністерство енергетики та інші програми національної безпеки.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не очікує у 2023 році будь-якого скорочення коштів, закладених у бюджеті на допомогу Україні, зокрема військової.

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