Украина никогда не станет жертвой России, - Байден

Российский диктатор Владимир Путин не сможет побороть любовь украинцев к свободе, поэтому наше государство никогда не станет жертвой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в рамках визита в Польшу.

По словам Байдена, невозможно умиротворить агрессора и его аппетит к власти.

"Мы (Запад - ред.) говорим ему: нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимет мою свободу, не отнимет мое будущее. Диктатор, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда", - подчеркнул президент США.

Напомним, что вчера президент США посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским, а сегодня Байден приехал в Польшу, где встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Главные заявления Байдена из речи, посвященной годовщине вторжения РФ в Украину, читайте в материале РБК-Украина.

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