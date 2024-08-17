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Байден предупредил о недопустимости срыва мирного соглашения по Сектору Газа

Фото: президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден предостерег Израиль и другие стороны от шагов, которые могут подорвать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В своем заявлении президент отметил, что в пятницу, 16 августа, он получил обновленную информацию от своей переговорной группы в Дохе (Катар) и поручил им "выдвинуть представленное сегодня всеобъемлющее промежуточное предложение, которое предлагает основу для достижения окончательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников".

"Я отдельно говорил с эмиром Тамимом (шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. - ред.) и президентом Сисси (президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. - ред.), чтобы обсудить значительный прогресс, достигнутый в Дохе за последние два дня переговоров, и они выразили решительную поддержку Катару и Египту предложения США в качестве посредников в этом процессе", - отметил Байден.

Он также сообщил, что переговорные команды останутся на местах для продолжения технической работы в течение следующих дней, а высокопоставленные чиновники снова соберутся в Каире до конца недели и будут регулярно докладывать ему о ходе договоренностей.

"Я отправляю госсекретаря Блинкена в Израиль, чтобы подтвердить мою железную поддержку безопасности Израиля, продолжить наши интенсивные усилия по заключению этого соглашения и подчеркнуть, что теперь, когда всеобъемлющее соглашение о прекращении огня и освобождении заложников уже на пороге, никто в регионе не должен принимать меры, направленные на подрыв этого процесса", - добавил Байден.

Мирные переговоры по Сектору Газа

В четверг и пятницу в Катаре прошли двухдневные переговоры по прекращению огня и обмену заложниками, которые должны положить конец войне в Секторе Газа. Делегации США, Катара и Египта встретились с израильской делегацией в городе Доха.

Во время переговоров, США представили сторонам новую позицию по прекращению огня в Секторе Газа. Конфликтные стороны смогли найти некоторые новые "сферы согласия" и договорились до конца следующей недели встретиться в Каире для заключения соглашения.

По итогам двухдневных переговоров, Байден заявил о вероятности быстрого подписания мирного соглашения.

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и обсудит с руководством страны подготовку к финальным переговорам.

Одновременно США активно работают над предотвращением "удара мести" со стороны Ирана из-за убийства в конце июля руководителя ХАМАСа Исмаила Гании.

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Джозеф БайденИзраиль