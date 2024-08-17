Байден предупредил о недопустимости срыва мирного соглашения по Сектору Газа

В своем заявлении президент отметил, что в пятницу, 16 августа, он получил обновленную информацию от своей переговорной группы в Дохе (Катар) и поручил им "выдвинуть представленное сегодня всеобъемлющее промежуточное предложение, которое предлагает основу для достижения окончательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников".

"Я отдельно говорил с эмиром Тамимом (шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. - ред.) и президентом Сисси (президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. - ред.), чтобы обсудить значительный прогресс, достигнутый в Дохе за последние два дня переговоров, и они выразили решительную поддержку Катару и Египту предложения США в качестве посредников в этом процессе", - отметил Байден.

Он также сообщил, что переговорные команды останутся на местах для продолжения технической работы в течение следующих дней, а высокопоставленные чиновники снова соберутся в Каире до конца недели и будут регулярно докладывать ему о ходе договоренностей.

"Я отправляю госсекретаря Блинкена в Израиль, чтобы подтвердить мою железную поддержку безопасности Израиля, продолжить наши интенсивные усилия по заключению этого соглашения и подчеркнуть, что теперь, когда всеобъемлющее соглашение о прекращении огня и освобождении заложников уже на пороге, никто в регионе не должен принимать меры, направленные на подрыв этого процесса", - добавил Байден.