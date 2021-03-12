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Байден пообіцяв американцям день незалежності від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден пообіцяв американцям, що 4 липня вони будуть святкувати не тільки День незалежності США, але і день незалежності від коронавірусу. Про це він заявив, виступаючи в Білому домі з телезверненням до співгромадян.

Запис доступний в Twitter-акаунті Білого дому.

Таким чином він закликав громадян вакцинуватися і продовжувати носити маски.

За словами глави держави, необхідно внести свій внесок у боротьбу з коронавірусом - в цьому випадку велика ймовірність того, що до початку липня невеликі групи зможуть зібратися разом після "довгого важкого року".

"Скажу правду, провести 4 липня з коханими - це мета, але багато що може змінитися", - додав Байден.

Президент США у своєму зверненні до нації оголосив, що все доросле населення країни у віці від 18 років і старше до 1 травня матимуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу.

За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих коронавірусом. У країні зареєстровано понад 28,4 млн випадків зараження.

Нагадаємо, експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США схвалили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена розішле країною понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.

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Новини України Джозеф БайденКоронавірус
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