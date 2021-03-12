Байден пообіцяв американцям день незалежності від COVID-19

Таким чином він закликав громадян вакцинуватися і продовжувати носити маски.

За словами глави держави, необхідно внести свій внесок у боротьбу з коронавірусом - в цьому випадку велика ймовірність того, що до початку липня невеликі групи зможуть зібратися разом після "довгого важкого року".

"Скажу правду, провести 4 липня з коханими - це мета, але багато що може змінитися", - додав Байден.

Президент США у своєму зверненні до нації оголосив, що все доросле населення країни у віці від 18 років і старше до 1 травня матимуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу.