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Жителі США отримають по 1400 доларів за COVID: Байден підписав пакет економічних заходів

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 11 березня 2021 21:51
Жителі США отримають по 1400 доларів за COVID: Байден підписав пакет економічних заходів Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав новий пакет заходів стимулювання економіки країни в умовах пандемії обсягом 1,9 трлн доларів. Раніше Конгрес США схвалив пакет заходів.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому в Twitter.

"Сьогодні вдень я підписую американський план порятунку - історичний закон, який переверне сторінку цієї пандемії і дасть поштовх нашій економіці", - повідомив Байден.

Закон став першим великим законодавчим актом з моменту набрання Байдена на посаду президента Сполучених Штатів.

Зазначимо, що пакет допомоги в розмірі 1,9 трлн доларів піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку по безробіттю в 400 доларів і допомоги на дитину до 3,6 тисячі доларів.

Також в "Американському плані порятунку" Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом в районі 100 тисяч доларів зможуть отримати чек на суму в районі 5 600 доларів.

В рамках програми багато американців отримають одноразову виплату в розмірі 1 400 тисяч доларів.

Раніше представники Республіканської партії виступали з ініціативою про скорочення допомоги з 1,9 трлн доларів до 600 млрд доларів. На їхню думку, дуже істотна частина цих грошей піде на вирішення проблем, абсолютно непов'язаних з відновленням економіки.

Нагадаємо, вчора Палата представників Конгресу США підтримала пакет стимулюючих економіку заходів в розмірі 1,9 трлн доларів.

Крім того, раніше Сенат Конгресу США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів.

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