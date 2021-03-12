Байден пообещал американцам день независимости от COVID-19

Таким образом он призвал граждан вакцинироваться и продолжать носить маски.

По словам главы государства, необходимо внести свой вклад в борьбу с коронавирусом - в этом случае велика вероятность того, что к началу июля небольшие группы смогут собраться вместе после "долгого тяжелого года".

"Скажу правду, провести 4 июля с любимыми - это цель, но многое может измениться", - добавил Байден.

Президент США в своем обращении к нации также объявил, что все взрослое население страны в возрасте от 18 лет и старше к 1 мая должно иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса.