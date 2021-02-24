ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США безкоштовно розповсюдять більше 25 мільйонів захисних масок

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 лютого 2021 20:50
У США безкоштовно розповсюдять більше 25 мільйонів захисних масок Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Адміністрація президента США Джо Байдена розішле по країні понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.

Про це повідомляє Reuters.

Маски розішлють в 1300 громадських центрів охорони здоров'я і 60 тисяч пунктів видачі їжі з березня по травень.

В Білому домі чекають, що маски дістануться 12-15 мільйонам американців.

Маски будуть поширювати саме в цих установах, оскільки дві третини співробітників живуть у злиднях. Також 60% становлять расові чи етнічні меншини. Ще 1,4 мільйона американців вважаються безпритульними.

Наголошується, що ці маски будуть виготовлені з якісного матеріал і їх можна прати. Поширення цих масок також не вплине на доступність масок для медиків.

Раніше повідомлялося, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавіруса компанії Johnson&Johnson безпечної та ефективної. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.

Також три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини проти коронавіруса. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі їх постачання за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Коронавірус
NEWS
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою