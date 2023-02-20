Байден покинул Киев, - СМИ

"Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем 5-часового визита, заверив в поддержке", - говорится в сообщении.

Отметим, что Джо Байден сегодня прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он почтил память Героев Небесной Сотни и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Президент США после Киева направляется в Польшу. Там запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой и переговоры с союзниками НАТО.

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