Байден сьогодні здзвониться з партнерами в Європі. Говоритимуть про Україну
Президент США Джо Байден сьогодні ввечері проведе термінову розмову з європейськими лідерами. На порядку денному переговорів буде загроза вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента агентства Bloomberg.
Коли відбудеться розмова: 22:00 за київським часом.
З ким буде говорити Байден: прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель.
Також, за даними кореспондента, Байден говоритиме і з іншими європейськими партнерами, але їх імена журналіст не називає.
Нагадаємо, сьогодні командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.
Крім того, на фоні можливого вторгнення РФ в Україну НАТО заявило про посилення присутності у Східній Європі.
РБК-Україна розповідало, як в Україні реагують на можливість вторгнення РФ.