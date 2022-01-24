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Байден сьогодні здзвониться з партнерами в Європі. Говоритимуть про Україну

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Вашингтон, Понеділок 24 січня 2022 18:52
Байден сьогодні здзвониться з партнерами в Європі. Говоритимуть про Україну Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері проведе термінову розмову з європейськими лідерами. На порядку денному переговорів буде загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента агентства Bloomberg.

Коли відбудеться розмова: 22:00 за київським часом.

З ким буде говорити Байден: прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель.

Також, за даними кореспондента, Байден говоритиме і з іншими європейськими партнерами, але їх імена журналіст не називає.

Нагадаємо, сьогодні командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

Крім того, на фоні можливого вторгнення РФ в Україну НАТО заявило про посилення присутності у Східній Європі.

РБК-Україна розповідало, як в Україні реагують на можливість вторгнення РФ.

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