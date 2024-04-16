Байден поблагодарил премьера Чехии за помощь в обеспечении почти 1 млн снарядов для Украины

Президент Байден и премьер-министр Чехии Петр Фиала в Вашингтоне обсудил помощь Украине, отражающей широкомасштабную военную агрессию России. Стороны, в частности, затронули вопросы поставки Киеву артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и " Голос Америки ".

"Лидеры подчеркнули свою непоколебимую поддержку Украины, когда она защищается от жестокого вторжения России", - говорится в релизе пресс-службы американского президента.

Байден высказался относительно чешской инициативы по поставке для Украины боеприпасов, в которых большая потребность на фронте.

“Я хочу поблагодарить вас за помощь, господин премьер-министр, за помощь в обеспечении почти 1 миллиона боеприпасов для Украины. Мы привержены выполнению нашей части обязательств", - подчеркнул американский президент.

В этом контексте Байден добавил, что Конгресс должен одобрить продолжение финансирования поддержки Украины, которое "очень важно" для Штатов, и одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

Также стороны сосредоточились на вызовах в регионе Ближнего Востока и осудили "кричащие и беспрецедентные" атаки на Израиль со стороны Ирана и его прокси-группировок.

Байден приветствовал принятый Чехией закон о расходах не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Также президент США положительно высказался по поводу решения Праги о приобретении 24 американских самолетов F-35 на 4,5 миллиарда долларов.

Стороны во время встречи в Белом доме также подняли вопросы энергетической безопасности, углубления стратегических связей и общих демократических ценностей.

Чешская инициатива о снарядах для Украины

Напомним, еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи нужно финансирование.

Затем партнеры Украины начали объявлять, что выделяют средства на закупку снарядов для нашей страны.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, первая партия чешских снарядов ожидалась уже в апреле этого года.

Вчера, 15 апреля, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что Прага заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине . Еще планируют законтрактовать 300 тысяч боеприпасов.