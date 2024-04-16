Байден подякував прем'єру Чехії за допомогу в забезпеченні майже 1 млн снарядів для України

Президент Байден та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у Вашингтоні обговорив допомогу Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію Росії. Сторони, зокрема, торкнулися питання із постачанням Києву артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім та " Голос Америки ".

"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, коли вона захищається від жорстокого вторгнення Росії", - йдеться у релізі прес-служби американського президента.

Байден висловився щодо чеської ініціативи із постачання для України боєприпасів, у яких є велика потреба на фронті.

“Я хочу подякувати вам за допомогу, пане прем'єр-міністре, за допомогу в забезпеченні майже 1 мільйона боєприпасів для України. Ми віддані виконанню нашої частини зобов'язань", - наголосив американський президент.

У цьому контексті Байден додав, що Конгрес має схвалити продовження фінансування підтримки України, яке "є дуже важливим" для Штатів, та схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.

Також сторони зосередилися на викликах у регіоні Близького Сходу, та засудили "кричущі та безпрецедентні" атаки на Ізраїль з боку Ірану та його проксі-угруповань.

Байден привітав ухвалений Чехією закон щодо витрат щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Також президент США позитивно висловився щодо рішення Праги стосовно придбання 24 американських літаків F-35 на 4,5 мільярда доларів.

Сторони під час зустрічі в Білому домі також порушили питання щодо енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.

Чеська ініціатива щодо снарядів для України

Нагадаємо, ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.

Потім партнери України почали оголошувати, що вони виділяють кошти на закупівлю снарядів для нашої країни.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша партія чеських снарядів очікувалася вже у квітні цього року.

Вчора, 15 квітня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про те, що Прага уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.