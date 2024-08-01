Байден поблагодарил Германию за помощь с обменом с РФ. Берлин говорит, это было "нелегко"

Байден заявил, что обмен заключенных между Россией и Западом требовал "значительных уступок" со стороны Германии, за которые он благодарен канцлеру Олафу Шольцу.

"Требования, которые они (Россия - ред.) выдвигали ко мне, требовали от меня получить значительные уступки со стороны Германии. Они (Германия - ред.) сначала решили, что не могут пойти на них из-за человека, о котором идет речь (Вадима Красикова - ред.), - сказал Байден.

Однако, по его словам, все согласились, в частности, кроме Германии, еще Польша, Словения и Турция.

Президент США также отметил, что Германия ничего не просила в обмен на сотрудничество.

"Такие соглашения сопровождаются жесткими требованиями. И гарантий никогда нет. Но для меня нет ничего важнее защиты американцев дома и за границей", - подчеркнул Байден.

Тем временем спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что решение выдать России приговоренного к пожизненному заключению за убийство Вадима Красикова далось Берлину нелегко.

"Федеральное правительство приняло это решение нелегко. Заинтересованность государства в исполнении тюремного наказания осужденного преступника была нивелирована свободой, физическим благополучием и, в некоторых случаях, в конечном счете жизнью невинных людей, заключенных в России, и тех, кто незаконно заключен по политическим мотивам" ", - отметил он.