Адміністрацію Байдена закликали передати Україні більше зброї, включаючи винищувачі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як вказується в листі-запиті, що потрапив у розпорядження редакції, з такою ініціативою виступила двопартійна група з більш ніж 30 депутатів.

Представники Демократичної партії Енді Кім і Джейсон Кроу та член Республіканської партії Пітер Мейєр направили лист Байдену в понеділок із закликом надати українським військовим більше зброї, включаючи ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети.

Американські законодавці зазначають, що їх запит заснований на списку побажань, наданому владою України Конгресу минулого тижня, в якому вказані 17 пунктів щодо додаткової допомоги.

Запит депутатів США також включає збільшення поставок зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin для поповнення запасів ЗСУ, а також безпілотників з більшою дальністю дії, щоб Україна могла "краще порушувати російські лінії постачання і протистояти російській тактиці облоги, особливо на сході України".

Раніше офіційні особи США наголошували, що надають українським військовим зброю, яку вони можуть використовувати, а ось винищувачі називали не такою "практичною" допомогою.

При цьому американські депутати звертають увагу, що Україні винищувачів таки не вистачає.

"В Україні більш ніж достатньо пілотів, навчених управляти додатковими літаками, якщо вони будуть надані. Додаткові літаки також дозволили б українським силам забезпечити більш адекватний захист міських районів, таких як Харків і Маріуполь, де в результаті російських атак відбулися численні жертви серед цивільного населення", - йдеться в листі.