Країни НАТО ратифікують вступ Швеції та Фінляндії: скільки ще залишилося

Вже половина країн-учасниць НАТО ратифікувала протоколи про приєднання Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"На сьогодні половина союзників по НАТО ратифікувала протоколи про вступ Швеції і Фінляндії. Дякую всім 15 за ратифікацію", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії вислати членів "Робочої партії Курдистану" і FETO, інакше не ратифікує протоколи про вступ до НАТО.

Історичне рішення про прийняття нових членів було прийнято 5 липня.

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