ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США на 75% підвищили мита на імпорт російських товарів

Новость на русском →
Україна, Середа 22 червня 2022 19:59
США на 75% підвищили мита на імпорт російських товарів Фото: США підвищили мита більш ніж на 75% російського імпорту (flickr.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

США після призупинення торгових відносин з Росією підвищили мита щодо більш ніж 75% найменувань російського імпорту.

Про це заявила представник США на торгових переговорах Кетрін Тай, повідомляє РБК-Україна.

"В результаті прийняття Конгресом і підписання президентом відповідного закону США призупинили нормальні торговельні відносини з Росією. Одна лише дана міра призвела до підвищення мит більш ніж на 75% американського імпорту з Росії", - сказала Тай.

За словами представниці американської влади, в даний час Вашингтон обговорює зі своїми союзниками і партнерами можливість прийняття додаткових заходів щодо російського імпорту.

"Наша адміністрація продовжує взаємодіяти з іншими союзниками і партнерами, щоб визначити, яким чином ми можемо використовувати ці нові повноваження, щоб вжити додаткових заходів щодо імпорту з Росії", - повідомила торговий представник США.

Представник Вашингтона сказала, що ці мита - це "зброї та інструмент покарання" щодо Росії через війну в Україні.

"Вони (мита) можуть бути використані для самих різних цілей. У випадку з Росією вони є інструментом покарання. Ми використовуємо їх як свого роду зброю", - пояснила Тай.

Нагадаємо, Канада хоче конфіскувати російські активи, що потрапили під санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі