США на 75% підвищили мита на імпорт російських товарів

США після призупинення торгових відносин з Росією підвищили мита щодо більш ніж 75% найменувань російського імпорту.

Про це заявила представник США на торгових переговорах Кетрін Тай, повідомляє РБК-Україна .

"В результаті прийняття Конгресом і підписання президентом відповідного закону США призупинили нормальні торговельні відносини з Росією. Одна лише дана міра призвела до підвищення мит більш ніж на 75% американського імпорту з Росії", - сказала Тай.

За словами представниці американської влади, в даний час Вашингтон обговорює зі своїми союзниками і партнерами можливість прийняття додаткових заходів щодо російського імпорту.

"Наша адміністрація продовжує взаємодіяти з іншими союзниками і партнерами, щоб визначити, яким чином ми можемо використовувати ці нові повноваження, щоб вжити додаткових заходів щодо імпорту з Росії", - повідомила торговий представник США.

Представник Вашингтона сказала, що ці мита - це "зброї та інструмент покарання" щодо Росії через війну в Україні.

"Вони (мита) можуть бути використані для самих різних цілей. У випадку з Росією вони є інструментом покарання. Ми використовуємо їх як свого роду зброю", - пояснила Тай.