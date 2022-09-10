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Байден планує вирушити до Британії на похорон Єлизавети ІІ

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден має намір відвідати церемонію прощання королеви Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Білого дому, зроблену в п'ятницю, 9 вересня, під час поїздки до штату Огайо.

На запитання журналістів, чи збирається він відбути на похорон королеви, Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Президент США також розповів, що наразі ще не мав змоги поспілкуватися з новим британським монархом Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, Єлизавета ІІ померла на 96-му році свого життя. Британська королева відійшла у вічність у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Тепер престол посяде принц Чарльз.

До слова, королева Єлизавета ІІ запустила процес передачі повноважень до Чарльза минулого літа.

Раніше ми писали, як прощатимуться з королевою Єлизаветою.

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Джозеф БайденЄлизавета II