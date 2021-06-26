Байден пообіцяв Афганістану підтримку, незважаючи на відведення військ

Президент США Джо Байден пообіцяв стійке партнерство і підтримку керівництву Афганістану. Однак він не змінив думки про те, що виведення військ США з Афганістану є неминучим.

Байден зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані та головою Вищої ради з національного примирення Абдуллою Абдулла.

На зустрічі Байден зазначив, що США надаватимуть допомогу Афганістану. Але і наполіг на тому, що американським військовим пора відступити.

Він визнав складну ситуацію, в якій опинилися Гані і Абудлла, які намагаються відновити свою країну, відображаючи агресію Талібану.

"Вони роблять важливу роботу, намагаючись відновити єдність серед афганських лідерів всюди, і афганцям доведеться вирішувати своє майбутнє, вирішувати, чого вони хочуть. Це відбудеться незважаючи на нашу відсутність", - сказав Байден.

Гані після зустрічі з американським колегою сказав, що переговори були продуктивними. Він зазначив, що зростає число афганців, які бажають вступити в армію і це викликає надії. Але він також визнав труднощі, які чекають Афганістан попереду.

Ситуацію з виведенням військ США з Афганістану прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він визнає, що затяжна присутність США допомогла б Афганістану, але побоюється, що через це війна там може затягнутися.