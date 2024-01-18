Байден после встречи с конгрессменами высказался о помощи Украине

Соответствующее заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов о своих ожиданиях по одобрению законодателями финансовой и военной поддержки Украины со стороны Штатов после вчерашней встречи с членами Конгресса.

"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине", - сказал Байден.

Вместе с тем, он высказался о возможности провала при голосовании по утверждению соответствующего пакета помощи.

"Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой", - отметил Байден.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 17 января президент США Джо Байден обсудил с представителями обеих палат Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Глава Белого дома призвал оперативно утвердить пакет помощи Украине на сумму 61,3 млрд долларов и отметил важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.

После встречи с Байденом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине может рассматриваться в Штатах только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

Добавим, по данным The Wall Street Journal, Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

Задержка с финансированием помощи Украине от США

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.