В США ищут "план Б" для оказания помощи Украине, - The Hill

В Конгрессе США пытаются найти "план Б" для того, чтобы выделить помощь Украине вопреки оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, позиция Джонсона по критике помощи Украине сближает его с бывшим президентом США Дональдом Трампом и многими консерваторами в Республиканской партии. Однако подавляющее большинство законодателей Палаты представителей предупреждают, что существует угроза европейской демократии и национальной безопасности США, если Россия победит.

Отмечается, что законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход и как можно быстрее согласовать еще один раунд помощи Украине. Они хотят, чтобы президент США Джо Байден подписал его уже в марте, даже если это означает обход Джонсона.

Старший демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Грегори Микс сказал, что наиболее многообещающей тактикой в кратком списке вариантов является петиция об увольнении. Это процедурный механизм, позволяющий 218 законодателям принимать законопроекты, которые спикер отказывается рассматривать.

Однако следует отметить, что такие петиции редко преуспевают, поскольку они требуют от членов партии большинства противостоять собственному руководству. В США последний раз такая петиция была рассмотрена в 2015 году.

Микс рассказал, что уже разговаривает с республиканцами о подписании петиции. По его мнению, это самый жизнеспособный путь к получению помощи Украине, учитывая позицию Джонсона.

"Это способ сделать что-нибудь двухпартийное для национальной безопасности нашей страны и поддерживать наших союзников. Это срочно. Украине нужно то, что им нужно немедленно", - сказал конгрессмен.

Что означает петиция об увольнении

Это аналог внеочередного заседания. Например, в Украине это когда Комитет блокирует или Коалиция не выносит на голосование определенный вопрос. Тогда собирают подписи 1/3 Совета для рассмотрения вопроса.

Процедура включает следующие шаги:

член Палаты представителей представляет так называемую "петицию об увольнении" (discharge petition);

такая петиция должна собрать подписи не менее 218 членов Палаты представителей. Их сбор происходит в специальном реестре, хранящемся на столе Палаты;

после подачи петиции есть 7-дневный период ожидания, когда петиция должна быть доступна для осмотра всеми членами Палаты;

если она набирает необходимое количество подписей, то может быть вынесена на голосование.

Процедура позволяет установить дату голосования, которая должна быть не ранее чем через 7 "пленарных" дней после сбора необходимых подписей.

Что предшествовало

13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд. долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

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