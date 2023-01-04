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Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Да", - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.

Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что рассчитывает на поставки БМП в ближайшее время.

Главное об этих боевых машинах - читайте в материале РБК-Украина.

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