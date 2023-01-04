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Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення репортера Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

"Так", - сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley у рамках одного з наступних пакетів військової підтримки.

Раніше глава української військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що розраховує на постачання БМП найближчим часом.

Головне про ці бойові машини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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