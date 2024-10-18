Байден по итогам визита в Германию: консенсуса по ударам Украины вглубь РФ нет
США, Германия, Британия и Франция не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на использование Украиной переданного оружия. При этом Берлин продолжает выступать против поставок ВСУ дальнобойных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что канцлер Германии Олаф Шольц все еще против быстрого вступления Украины в НАТО и не поддерживает поставки дальнобойного оружия.
"Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стало участником войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу", - подчеркивал глава немецкого правительства в ходе сегодняшней пресс-конференции с Байденом.
При этом сам Байден перед вылетом из Германии отметил, что “нет консенсуса” насчет того, чтобы разрешить Украине использовать переданные ракеты для дальнобойных ударов по России.
Визит Байдена в Германию
Напомним, сегодня, 18 октября, президент США Джо Байден посетил Германию и провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Лидеры, в частности, обсуждали план победы президента Украины Владимира Зеленского и помощь Украине в войне с российскими оккупантами.
В ходе визита Байден предупредил, что Украину "ждет очень тяжелая зима" и союзники не могут опускать руки.
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