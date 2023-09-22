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Байден во время встречи с Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября пообещал и дальше поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.

"Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал", - заявил Байден.

Встреча Зеленского и Байдена

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон. Он встретился в Белом доме с американским лидером Джо Байденом.

В Овальном кабинете Зеленский сказал Байдену, что с нетерпением ждет их продуктивного разговора с "особым акцентом на противовоздушную оборону".

Новый пакет помощи Украине от США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден 21 сентября официально объявит о новом пакете военной помощи Украине.

"Больше возможностей для ПВО и артиллерии", – отметили в Пентагоне.

Визит Зеленского в США

Свою поездку в США президент Украины начал с Нью-Йорка. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходят лечение и реабилитацию раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и выступил в Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

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