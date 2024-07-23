Байден передал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Президент США Джо Байден передал свои полномочия по закону о поддержки Украины Минфину и Госдепартаменту Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно распоряжению, Байден делегирует министру финансов США Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену свои функции и полномочия, которые предусмотрены определенными разделами закона "о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев". Этот закон, ранее принятый в США, предусматривает, в частности, возможность конфисковать замороженные российские активы на восстановление Украины.