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Байден передав повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепу США

Вівторок 23 липня 2024 02:01
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Байден передав повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепу США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепартаменту Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Згідно з розпорядженням, Байден делегує міністру фінансів США Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену свої функції та повноваження, які передбачені певними розділами закону "про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".

Цей закон, раніше прийнятий у США, передбачає, зокрема, можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України.

Нагадаємо, що 21 липня Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Замість себе кандидатом на посаду президента США він запропонував віцепрезидента Камалу Гарріс.

Після цих новин деякі республіканці закликали Байдена достроково піти у відставку. Але 22 липня він повідомив, що залишиться президентом США до закінчення свого терміну. Відповідну заяву Байден опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

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