Байден передав повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепу США

Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепартаменту Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Згідно з розпорядженням, Байден делегує міністру фінансів США Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену свої функції та повноваження, які передбачені певними розділами закону "про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців". Цей закон, раніше прийнятий у США, передбачає, зокрема, можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України.