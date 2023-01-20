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Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн-8"

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Рамштайн, Пятница 20 января 2023 11:45
Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн-8" Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников назвал три главных приоритета Украины в военной помощи, которую сегодня обсуждают на авиабазе "Рамштайн". Среди которых наступательное вооружение и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны.

"Есть три приоритета Украины на Рамштайн-8", - заявил Резников.

По его словам, речь идет о следующем:

  • больше систем ПВО;
  • оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы);
  • систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники.

Напомним, что сегодня в Германии проходит уже восьмая встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой украинские партнеры обсуждают предоставление дополнительной военной помощи Украине. Одной из интриг остается то, достигнут ли участники консенсуса по танкам "Леопард".

Детальнее о том, чего ждать от очередной встречи союзников - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Резников Военная помощь
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