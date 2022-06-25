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Байден вирушає до Європи на саміти G7 і НАТО

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Вашингтон, Субота 25 червня 2022 00:56
Байден вирушає до Європи на саміти G7 і НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в суботу відправляється в Європу для участі в самітах G7 і НАТО. У поїздці до глави Білого дому приєднається держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Зустріч лідерів G7 пройде 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії.

Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Однією з ключових тим обох заходів, як очікується, стане вторгнення Росії в Україну, а також вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву. Лідери G7 також обговорять посилення санкцій, інфляцію і продовольчу кризу.

В рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський теж візьме участь у саміті НАТО. Очікується, що він виступить у режимі відеконференції.

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