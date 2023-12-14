Байден лично работает над тем, чтобы Конгресс выделил финансирование для Украины, - Белый дом

Представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена продолжает очень и очень тесно сотрудничать с членами Конгресса от обеих партий, пока они ведут переговоры по принятию законопроекта, где указано выделение помощи Украине.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", - сказал Кирби.

Он также добавил, что президент США лично побуждает законодателей действовать по этому вопросу и готов идти на компромиссы, чтобы продвигаться вперед в переговорах.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд для помощи Украине.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ США от продолжения финансовой поддержки Украины ослабит ее способность оградить себя от агрессии РФ.

По данным Bloomberg, 13 декабря Байден предложил изменения в пограничной политике США, повышающие перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.