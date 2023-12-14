Байден особисто працює над тим, щоб Конгрес виділив фінансування для України, - Білий дім

Представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена продовжує дуже й дуже тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій, поки вони ведуть переговори щодо ухвалення законопроєкту, де зазначене виділення допомоги Україні.

"Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль", - сказав Кірбі.

Він також додав, що президент США особисто спонукає законодавців діяти в цьому питанні і готовий йти на компроміси, щоб просуватися вперед у переговорах.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд для допомоги Україні.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відмова США від продовження фінансової підтримки України послабить її здатність захистити себе від агресії РФ.

За даними Bloomberg, 13 грудня Байден запропонував зміни в прикордонній політиці США, які підвищують перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.