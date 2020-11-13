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Клінтон може стати постпредом США при ООН, - Washington Post

Вашингтон, П'ятниця 13 листопада 2020 09:10
Клінтон може стати постпредом США при ООН, - Washington Post
Фото: Джо Байден (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Команда Джо Байдена, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США, розглядає можливість призначення колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон постпредом США при ООН. Це питання обговорюють.

Про це повідомляє The Washington Post.

Таким чином Байден намагається підкреслити важливість цієї посади в його адміністрації та підвищити авторитет ООН на тлі зниженого глобального співробітництва і ролі США на світовій арені.

Клінтон була кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах в 2016 році і програла Трампу.

Крім того, команда Байдена розглядає можливість призначення колишнього начальника штабу Байдена Стіва Річетті, колишнього сенатора від штату Делавер Теда Кауфмана та екс-радника з національної безпеки Том Донілона на посади старших радників.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір продовжувати судитися.

Байден планує у середу зустрітися з радниками, які допомагають йому підготуватися до вступу на посаду 20 січня 2021 року.

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