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Обама просуває на посаду держсекретаря колишнього радника, - Fox News

Вашингтон, Неділя 15 листопада 2020 06:10
Обама просуває на посаду держсекретаря колишнього радника, - Fox News
Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Барак Обама лобіює на посаду держсекретаря країни свою колишню радницю з національної безпеки Сьюзан Райс. Демократична партія спочатку розглядала Райс як імовірного віце-президента.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Вона була включена в список потенційних кандидатів на цю посаду разом з Камалою Харріс, яка в кінцевому підсумку і балотувалася разом з Байденом.

Наголошується, що більшість демократів вже схвалили кандидатуру Райс на посаду голови Держдепартаменту, проте в штабі ймовірного американського лідера продовжують розглядати і інші варіанти призначень.

За твердженням джерел, в команді Байдена на цю посаду претендують також колишні заступники держсекретаря Тоні Блінкен і Вілліам Бернс, а також сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі.

Сьюзан Райс представляла США в ООН з 2008 року. У 2013 році Обама призначив її на посаду свого радника з національної безпеки.

Крім того, команда Байдена розглядає можливість призначення колишнього начальника штабу Байдена Стіва Ричетті, колишнього сенатора від штату Делавер Теда Кауфмана та екс-радника з національної безпеки Тома Донілона на посади старших радників.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір продовжувати судитися.

РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

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