Байден випереджає Трампа в передвиборній гонці, - опитування

Колишній віце-президент, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випередив чинного американського лідера Дональда Трампа в передвиборній гонці. Про це свідчить рейтинг загальнонаціональної підтримки виборців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Опитування, опублікований 13 травня, показує, що 51% опитаних підтримує Байдена, тоды як Трампові віддають перевагу 46% виборців.

Також, автори дослідження відзначають, що Байден має більшу популярність у жінок, а Трампа на виборах готові підтримати чоловіки.

Відмінності електорату кандидатів на цьому не закінчуються. Якщо представника демократів більше підтримує темношкіре населення Сполучених Штатів і люди за 40, то Трамп подобається білошкірому електорату та молоді.

Головною перевагою американського лідера перед кандидатом від демократів виборці назвали економічні компетенції - 54% опитаних. А от у питанні боротьби з пандемією коронавірусу респонденти віддали перевагу опонентові президента - 51%.

Загальна кількість респондентів, негативно ставиться до Дональда Трампа, - 55%, до Джо Байдена - 46%.

Зазначимо, що вибори 46-го президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, опитування, опублікований Economst/YouGov 6 травня показав, що Байден перебуває попереду Трампа на кілька процентних пунктів. На боці екс-віце-президента опинилися зараз 46% зареєстрованих виборців. Трампа підтримує 42% виборців.

Нещодавно Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, заявив, що багато республіканців засумнівалися в Трампі. За словами Байдена, "багато республіканців у Сенаті перебувають під величезним тиском".