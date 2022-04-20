Байден збере вище військове командування на тлі загострення ситуації в Україні

Президент Джо Байден сьогодні збере вище військове керівництво США на щорічну зустріч у Білому домі. Воно набуває особливого значення, оскільки війна Росії проти України вступає в нову ризиковану фазу, а Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і високопоставлені воєначальники обговорять "різні теми", повідомив представник Ради національної безпеки. Захід включає офіційну зустріч у Західному крилі, а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів.

Хоча щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в новини, цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є вторгнення Росії в Україну, яке, як побоюються офіційні особи, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

Росія заявила, що вступила в новий етап вторгнення і методично прагне захопити Донбас на сході України. Західні союзники очікують, що війна може тривати багато місяців, зайти в глухий кут і перевірити бойові можливості українських захисників.

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України, який може відповідати обіцяним минулого тижня 800 мільйонам доларів.

Тривале зіткнення також може стати випробуванням для громадської підтримки Вашингтоном підтримки України з боку США. Минулого місяця Байден попросив Конгрес встановити рекордні витрати на армію в мирний час на майбутній фінансовий рік.

Зустріч проходить на тлі питань про майбутнє сил НАТО в Європі, в тому числі про те, чи встановлювати постійну присутність на східному кордоні оборонного альянсу з Росією.